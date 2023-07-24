F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi. Bakın kimin peşinde

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe, uzun süre peşinden koştuğu, "Geldi, gelecek, geliyor" denilen Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptırmıştı.

Sarı lacivertli yönetimin misilleme için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Habertürk'teki habere göre; kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde yer alan Milot Rashica'yı transfer etmeyi planlıyor.

Haberde Fenerbahçe'nin, bonservisi Norwich City'de bulunan Kosovalı kanat oyuncusunu ikna etmeye yakın olduğu, İngiliz kulübü ile bonservis pazarlığı yapıldığı iddia edildi.

Norwich, 27 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro bosnervis bedeli istediği de haberde yer aldı.

Kiralık giydiği sarı kırmızılı formayla geçen sezon toplam 30 resmi maçta görev yapan tecrübeli futbolcu, 6 gol, 7 asistle oynadı.