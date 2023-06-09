Naby Keita'nın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Alman kulübünden yapılan açıklamada Gine Milli Takımı'nın kaptanı Keita'nın Liverpool'dan transfer edildiği, 28 yaşındaki orta saha oyuncu için transfer bedeli ödenmediği belirtildi.

Werder Bremen'in yöneticilerinden Clemens Fritz, Keita gibi bir oyuncuyla çok sayıda kulübün ilgilendiğini ifade ederek, "Bu nedenle, Naby'nin birçok teklife rağmen bizi seçmesinden ve onu Werder Bremen'e gelmesi için ikna ettiğimizden dolayı çok mutluyuz. Keita kalitesiyle takımımıza büyük bir zenginlik katacak." dedi.

Tecrübeli futbolcu da Werder Bremen'in özel bir kulüp olduğunu Leipzig'de oynadığı dönemden bildiğini belirterek, "Kulüp ve felsefesi bana uyuyor. Benim için doğru bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'da Salzburg takımında, daha sonra Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Keita, 2018-2019 sezonunda Liverpool'a transfer oldu.

Leipzig'de 71 maçta 17 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'da da 129 karşılaşmada 11 gol kaydetti. (AA)