F.Bahçe'nin Rus güzeli Arina gönlünü genç kaleciye kaptırdı. El ele görüntülendi

Fenerbahçe Opet'in Rus yıldızı Arina Fedorovtseva'nın, bir AVM'de gönlünü kaptırdığı genç kaleciyle el ele görüntülendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
F.Bahçe'nin Rus güzeli Arina gönlünü genç kaleciye kaptırdı. El ele görüntülendi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe Opet'in 19 yaşındaki Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva'nın gönlünü kaptırdığı kişi ortaya çıktı.

Sarı lacivertli takıma 2021 yılında transfer olan Arina, kısa sürede büyük ilgi çekmiş, bir röportajında da Türkiye'de çok sayıda evlilik teklifi aldığını söylemişti.

Arina Fedorovtseva, özellikle futbolcuların kendisine mesaj attığın belirterek, "Evet mesaj atıyorlar ve bu kadar. Her şeyin bir zamanı var. Şu an için sadece voleybol ve bu harika" ifadelerini kullanmıştı.

Arina'nın beklediği zamanın geldiği bir AVM'de görüntülenmesiyle ortaya çıktı.

19 yaşındaki voleybolcunun yanındaki futbolcu Eyüpspor kalecisi Berke Özer'di.

23 yaşındaki Berke, 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

arina-fedorovtseva-hot-bikini.webp

fd-9gpgwyaaww32-4jlg.jpg

fb.png

aa4-001.jpg

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu Güncel
Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu
Çatı katında yangın: Ev kullanılamaz hale geldi Güncel
Çatı katında yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu Güncel
Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu
Aksaray'daki sel felaketinden acı haber! 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu Güncel
Aksaray'daki sel felaketinden acı haber! 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu
Lunapark'ta korkutan an Güncel
Lunapark'ta korkutan an
Ebrar Karakurt'un adı caddeye verilecek. Öneri Meclise sunuldu Spor
Ebrar Karakurt'un adı caddeye verilecek. Öneri Meclise sunuldu
Brent petrolün varili 89,69 dolar Ekonomi
Brent petrolün varili 89,69 dolar