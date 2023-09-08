F.Bahçe'nin Rus güzeli Arina gönlünü genç kaleciye kaptırdı. El ele görüntülendi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe Opet'in 19 yaşındaki Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva'nın gönlünü kaptırdığı kişi ortaya çıktı.

Sarı lacivertli takıma 2021 yılında transfer olan Arina, kısa sürede büyük ilgi çekmiş, bir röportajında da Türkiye'de çok sayıda evlilik teklifi aldığını söylemişti.

Arina Fedorovtseva, özellikle futbolcuların kendisine mesaj attığın belirterek, "Evet mesaj atıyorlar ve bu kadar. Her şeyin bir zamanı var. Şu an için sadece voleybol ve bu harika" ifadelerini kullanmıştı.

Arina'nın beklediği zamanın geldiği bir AVM'de görüntülenmesiyle ortaya çıktı.

19 yaşındaki voleybolcunun yanındaki futbolcu Eyüpspor kalecisi Berke Özer'di.

23 yaşındaki Berke, 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.