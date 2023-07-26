F.Bahçe'nin Zimbru maçının ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu akşamki Zimbru maçında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

F.Bahçe'nin Zimbru maçının ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, önemli maç öncesi kararını verdi ve sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Kartal, dün düzenlediği basın toplantısında sarı lacivertli takımı oynatmak istediği sistemle ilgi ipuçları vermişti.

Kartal, şöyle konuşmuştu:

"Geçen sene farklı oyun sistemi vardı. Bu sene oyun sistemimiz farklı. Geçtiğimiz dönemde bıraktığımız sistemi devam ettireceğiz. Bu sene değişimle ilgili antrenmanlarda zorluklar yaşayabiliyoruz. Geçmişte beraber olduğum oyuncular ne istediğimi çok iyi biliyorlar. Yeni oyunculara da birlikte çalışırken sahada, pratikte net olarak ne istediğimi anlattım. Onlar da bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. İnşallah bu maçta oyun felsefemizle ilgili güzel sinyaller veririz ve lige de en iyi şekilde başlarız diye umut ediyorum" demişti.

Zimbru maçında sezonun genelinde kullanılacak diziliş ve sistem için ışık vereceğini, ipucu sayılabileceğini de aktaran İsmail Kartal, sezon genelinde de sistemlerinde bir değişiklik olmayacağını, 4-3-3, 4-1,4-1, 4-2-3-1 formasyonlarıyla oynayacaklarını, oyun içinde savunma ve hücumda farklı varyasyonlara dönebileceklerini, bu sistemden vazgeçmeyeceklerini, zaman içinde skora göre 2 forvetli sisteme de geçebileceklerini söylemişti.

Kartal, bu akşamki maçta sahaya süreceği 11'i de belirledi.

Fenerbahçe'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Altay, Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Szymanski, Ferdi, Tadic, Kent, Dzeko.

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