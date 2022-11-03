3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA tarihinde böylesi görülmedi. F Grubu'nda herkes 8 puanda kaldı

UEFA tarihinde böylesi görülmedi. F Grubu'nda herkes 8 puanda kaldı

UEFA Avrupa Ligi F Grubu oynanan iki maçla tamamlanırken inanılması güç bir tablo ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 23:10
Takip Et

F grubunda herkes 8 puanda. Peki şimdi ne olacak

UEFA tarihinde böylesi görülmedi. F Grubu'nda herkes 8 puanda kaldı
+
Aa
-

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Feyenoord, sahasında Lazio'yu 64. dakikada Santiago Tomas Gimenez'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Feyenoord 8 puana yükseldi. Lazio da 8 puanda kaldı.

Grubun diğer karşılaşmasında Midtjylland sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederken goller, 15 ve 72'te Anders Dreyer'den geldi. Midtjylland 8 puana yükselirken, Strum Graz da 8 puanda kaldı.

Gruptaki tüm takımlar 6 maçın ardından 8 puan toplarken, üst tura ise çıkan takımlar averajla Feyenoord ve Midtjylland oldu. Lazio, UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Sturm Graz, Avrupa kupalarına veda etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
1
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
2
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
4
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
5
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
6
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
7
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek
﻿İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek
﻿İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek
﻿Zonguldak'ta 118 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Zonguldak'ta 118 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Zonguldak'ta 118 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿''Avrupa DNA'mızda var'' Gümüşdağ'dan iddialı sözler
﻿''Avrupa DNA'mızda var'' Gümüşdağ'dan iddialı sözler
﻿''Avrupa DNA'mızda var'' Gümüşdağ'dan iddialı sözler
﻿Galatasaray deplasmanda yıkıldı
﻿Galatasaray deplasmanda yıkıldı
﻿Galatasaray deplasmanda yıkıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.