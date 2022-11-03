UEFA tarihinde böylesi görülmedi. F Grubu'nda herkes 8 puanda kaldı

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Feyenoord, sahasında Lazio'yu 64. dakikada Santiago Tomas Gimenez'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Feyenoord 8 puana yükseldi. Lazio da 8 puanda kaldı.

Grubun diğer karşılaşmasında Midtjylland sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederken goller, 15 ve 72'te Anders Dreyer'den geldi. Midtjylland 8 puana yükselirken, Strum Graz da 8 puanda kaldı.

Gruptaki tüm takımlar 6 maçın ardından 8 puan toplarken, üst tura ise çıkan takımlar averajla Feyenoord ve Midtjylland oldu. Lazio, UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Sturm Graz, Avrupa kupalarına veda etti.