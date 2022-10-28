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Formula'da limiti aşınca cezayı yediler

Bütçe limitini aşan Red Bull'un cezası belli açıklandı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 18:26
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F1'de flaş olay. Red Bull bütçe limitini aşınca FIA acımadı

Formula'da limiti aşınca cezayı yediler
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Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), 2021 sezonunda bütçe limit aşan Red Bull'a 7 milyon dolar para cezasıyla birlikte rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Formula 1'de 2022 sezonunun markalar şampiyonu Red Bull'un bütçe limitini aşmasıyla ilgili devam eden soruşturmada cezası belli oldu.

FIA'dan yapılan açıklamada, Red Bull'un 135 milyon dolarlık bütçeyi yaklaşık 2 milyon dolar aştığı aktarılırken 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması getirildiği kaydedildi.

Bütçe limitini aşan tutarın güç ünitesi için yapılan geliştirmeler, sabit maliyetler, sosyal güvenlik harcamaları ve Formula 1'le ilgili olmayan maliyetlerin eksik belirtilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

MEKSİKA SIRADA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 30 Ekim Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Bu sezon Verstappen 13, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.


 

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