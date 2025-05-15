F1'de "küfür" tartışması: Pilotlar bastırdı, FIA gerim adım attı

Formula 1’in Emilia-Romagna Grand Prix’si öncesinde Mercedes pilotu George Russell, FIA’nın küfür eden veya yetkilileri eleştiren sürücülere yönelik cezai düzenlemeleri hafifletmesini değerlendirdi. Grand Prix Sürücüler Birliği Direktörü de olan Russell, kararın ilk başta alınmasının "saçmalık" olduğunu belirtti. “Bu kararı alkışlamamalıyız, çünkü zaten olmaması gereken bir şeydi” diyerek FIA’nın geri adımını samimi bulmadığını ifade etti.

Red Bull pilotu Max Verstappen ise, bu değişimi olumlu bir başlangıç olarak niteledi. Geçtiğimiz yıl küfür nedeniyle kamu hizmeti cezası alan ilk pilot olan Verstappen, “Biraz daha iyi, en azından başlangıç” dedi. Ferrari pilotu Lewis Hamilton da durumu “saçma” olarak tanımlayarak, FIA içinde çok daha köklü reformlara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

FIA İLE PİLOTLAR ARASINDA DİYALOG EKSİKLİĞİ

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, yaptığı açıklamada yeni düzenlemelerin yedi FIA Dünya Şampiyonası’nın katkılarıyla geniş katılımlı bir değerlendirme süreci sonucunda alındığını söyledi. Ancak Russell, sürücülerle üst düzeyde herhangi bir doğrudan iletişim kurulmadığını belirterek bu ifadeleri “şüpheli” buldu. “Görüşlerimizi ilettik, ama muhatap bulamıyoruz. Bir diyaloğun kurulması gerekirdi” dedi.

McLaren’den Oscar Piastri de değişiklikleri olumlu karşıladığını belirterek, hakemlerin artık daha fazla inisiyatif sahibi olmasının doğru bir adım olduğunu söyledi. Özellikle yetkililere yönelik hakaretin cezalandırılması fikrinin makul olduğunu vurguladı.

CARLOS SAİNZ SR’NİN ADAYLIĞINA DESTEK

Russell ayrıca rallinin efsane ismi Carlos Sainz Sr’nin aralık ayında yapılacak FIA başkanlık seçimlerinde aday olmasına da destek verdi. “Carlos’un F1 içgörüsü ve Carlos Sr’nin genel motorsporları tecrübesi, spora büyük katkı sağlar” dedi.

Sainz’in oğlu Carlos Sainz Jr’nin de aktif pilot ve GPDA direktörü olması, çıkar çatışması eleştirilerini gündeme getirse de Russell bu iddiaları reddetti. “Başkan teknik karar almaz, bu iş teknik ekibe aittir. Bu nedenle çıkar çatışması söz konusu olamaz” diyerek süreci savundu.