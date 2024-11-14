F1'de sevindirici Monaco Grand Prix kararı

Formula 1’in en prestijli yarışlarından biri olan Monaco Grand Prix’si, yeni yapılan altı yıllık anlaşmayla 2031 yılına kadar takvimde kalmaya devam edecek. İlk kez 1929'da düzenlenen ve 1955'ten bu yana neredeyse her yıl gerçekleştirilen yarış, Covid-19 nedeniyle iptal edilen 2020 yılı hariç aralıksız olarak koşuluyor. Yarışın dar sokakları, modern F1 araçları için yetersiz kabul edilse de pist düzeninde değişiklik yapılması öngörülmüyor.

Yarış Tarihinde Değişiklik Yapıldı

Yeni anlaşmayla birlikte, Monaco Grand Prix’si 2026’dan itibaren haziran ayının ilk hafta sonuna taşınacak. Geleneksel olarak mayıs ayının son haftasında yapılan yarış, bu değişiklikle Montreal'deki Kanada Grand Prix’siyle denk getirilecek. Bu hamle, Miami yarışıyla Kanada Grand Prix’sini aynı ay içinde düzenleyerek sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşmayı hedefleyen Formula 1’in stratejik planlarının bir parçası olarak görülüyor. Ancak, Kanada’nın resmi olarak mayıs ayına taşınması konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Monaco’nun Önemi ve Devam Eden Eleştiriler

Formula 1 başkanı Stefano Domenicali, “Monte Carlo sokakları Formula 1’in vazgeçilmez bir parçası. Monaco Grand Prix’si, her sürücünün kazanmak istediği bir yarış olmaya devam ediyor,” ifadeleriyle anlaşmanın önemini vurguladı. Öte yandan, Ferrari’nin ünlü pilotu Charles Leclerc, 2022 yılında Monaco yarışının takvimden çıkarılmasının yanlış bir adım olacağını dile getirmişti. Leclerc, 2024’teki Monaco yarışını kazanarak 1931’den bu yana bunu başaran ilk Monakolu sürücü oldu.

Yarışın dar ve kıvrımlı yapısı, geçişlerin zorlaşmasına neden olarak seyir zevkini tartışmalı hale getiriyor. F1’in sahibi Liberty Media, büyüyen yarış takviminde Monaco gibi prestijli ancak izleyici kapasitesi sınırlı olan organizasyonların geleceğini sorgulasa da, Automobile Club of Monaco başkanı Michel Boeri, yapılan yeni anlaşmayla izleyicilere “birinci sınıf bir deneyim” sunma taahhüdünde bulundu.