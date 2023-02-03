Savunma Sanayiinde Neredeyiz? -6- F-35 ortaklığına mutlaka dönmeliyiz

Silah sistemleri

Mevcut ve ileride ilave edilecek araçların modern silah sistemleri ile donatılması ve müstakil kullanılacak silahların tedariki savunmanın ayrılmaz unsurlarından birini teşkil eder. TSK'nın envanterinde bulunan mevcut silahlara ilave olarak yeni silah sistemlerinin yerli imkânları geliştirerek temini, savunma sanayi politikasının temel hedeflerinden biriydi. Bu alanda dışa bağımlılığı azaltacak çalışmalar başlatıldı. Bu, uzun vadeli ve zorluklar içeren konuda da çalışma ve gelişmeler ana hatlarıyla şöyledir:

1. 35 mm'lik Uçaksavar Topları

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) uçaksavar top üretimi için Çankırı'da bir tesis kurmuştu. Bu proje de SSM desteği kapsamına alındı ve özellikle Ateş Kontrol Sistemi'nin SSM vasıtasıyla yabancı teknolojilerden de yararlanarak yerli imkânlarla üretilmesi öngörüldü. İleri teknoloji gerektiren bu sistem için yabancı teknoloji transferinde zorluklarla karşılaşıldı. Kendi imkân ve kabiliyetlerimize dönerek halletmek zorunda kaldık. Bizim için de çok iyi bir sonuç çıktı. Radarların ASELSAN bünyesinde kurulan "Mikrodalga ve Sistem Teknoloji Bölümü" vasıtası ile yurt içinde üretilmesi, güç jeneratörü, hidrolik aksamlar ve elektro-optik sistemlerin de yerli sanayi ile işbirliği içinde geliştirerek temini yoluna gidildi.

2. Yeni Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Arayışı

Türkiye, orta ve yüksek irtifadan gelecek balistik füze tehdidine karşı NATO şemsiyesi altındadır. Esasen bu silahlar sınırlı sayıda devletlerde bulunur. Ancak alçak irtifa ve yakın mesafeden gelecek tehditlere karşı "alçak irtifa hava savunma sistemi"nin TSK'nın elinde bulunması isteniyordu. Elde mevcut olan 35mm'lik uçaksavar top silahı ile İngiliz orijinli eski nesil Rapier sistemi yeterli görülmüyordu.

Yeni nesil alçak irtifa Hava Savunma sistemleri arayışına başladık. Türkiye'de ortak üretim için Fransız ROLAND, İngiliz RAPIER-2000 ve İsviçre ADATS üreticisi firmalarla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.

Daha sonra, AK Parti iktidarı döneminde yeni geliştirilen ABD Patriot sistemi ile ilgilenilmeye başlandı. Ancak ABD ile gerginlik yaşanmasının da etkisi ile görüşmeler uzadı ve Hükûmet Rusya'dan S-400 sistemi tedarikine yöneldi. ABD ile iyi ilişkiler devam ettirilebilseydi, birçok yüksek teknolojili projelerde olduğu gibi, Patriot Füze Sistemi de ortak üretimle temin edilebilirdi. Aceleye de gerek yoktu. Türkiye S-400 alımı sebebiyle, yirmi yıldır içinde bulunduğu F-35 konsorsiyumdaki ortaklıktan çıkarıldı. Rusya'dan S-400 alımı kesin yanlış bir karardı. Ortağı olduğumuz, ilk üretilenlerin kanadına bayrağımız işlenen, parası ödenmiş son nesil F-35 savaş uçağı ortaklığından çıkarılmamız da yanlıştı. ABD, ortaklıktan çıkarma yerine, teslimatı askıya alabilir ve iki taraflı çözüm aranabilirdi. 10 milyar doların üzerinde yüksek teknolojili yerli üretimden de mahrum kalındı. F-35 ortak üretim yerine eski nesil F-16 uçak tedariki, bunun da şartlara bağlanması kabul edilemez. Türkiye mutlaka F-35 ortaklığına dönmeli ve bunun için karşılıklı mutabakat sağlanmalıdır. Aksi takdirde Türkiye hava savunmasında zaafa düşer.

3. Roket Sanayi

Kompozit Yakıtlı Roket Üretimi Projesi de gündemimizdeydi. Bağımsız Avrupa Grubu (IEPG), ABD sistemi olan Stinger Füze Sistemlerini ortak üretme kararı almıştı. Bu projeye Türkiye de dâhil oldu. Anlaşmaya göre Türkiye konsorsiyuma yüzde 40'la, en yüksek pay ile katılmıştı. Anlaşmaya göre, sistemin yüzde 40'ı Türkiye'de üretilecek ve Türkiye üretimin yüzde 40'ını satın alacaktı. SSM'nın teklifiyle, bu projede rol almak ve Türkiye'de roket sanayinin geliştirmek üzere yeni bir şirketin, ROKET SANAYİ'nin kurulması kararlaştırıldı. MKEK, ASELSAN, TSK Vakfı ve özel sektörden KALE GRUBU, KUTLUTAŞ ve VAKIFLAR BANKASI ortaklığında ROKETSAN A.Ş. kuruldu. SSM bu yeni kurulan şirketi destekleyerek süratle kuruluş aşamasını, fabrika binalarını tamamlamasını ve çalışmalara başlamasını sağladı.

ROKETSAN, Stinger füzelerinin sevk sistemini, teknoloji transferi ile lisans altında üreterek tecrübe kazandı ve özgün ürünler geliştirmeye başladı. Roket, füze, silah sistemleri arayıcı başlık, güdüm ve kontrol sistemleri, tapa, harp başlıkları, çeşitli platformların balistik koruma sistemlerinin tasarımı ve üretimiyle silah sistemi platformlarına entegrasyon çalışmalarında büyük başarılara imza attı.

Bugün ROKETSAN, çok maksatlı füze ve roketler yanında, TR-22 uzun menzilli roketler, cirit, orta ve uzun menzilli tanksavar silah sistemi, mini akıllı mühimmat üretimleri yapar hale geldi.

4. Çok Namlulu Roket Projesi (MLRS)

Çok Namlulu Roket sisteminin Türkiye'de üretimini de programa almıştık. ABD ile ortak üretim konusunda Mutabakat Muhtırası (MOU) çerçevesinde teknoloji transferi ile mümkün olacaktı. ABD LTV firmasından ABD FMS kredisiyle, 12 ünite, o gün için acil olarak satın alındı.

Ortak üretim için de LTV firması, Türkiye'de ortak üretim yapacağı firma ile birlikte teklif vermişti. Ancak projenin değerlendirilmesi devam ederken, Millî Savunma Bakanlığı'nın hazır alımı da devam etti. Geriye kalan ihtiyaç miktarı da projeyi tatmin etmediği için yerli üretime geçilemedi. Bu da kaybedilen bir fırsat oldu. Daha sonra MLRS sistemi yerli olarak üretime başladı.

ELEKTRONİK SİSTEMLER

Savunma Sanayiinin geliştirilmesinde en öncelikli konular arasında elektronik sanayi yer alıyordu. Zira çağımızda, askeri platformlar ve silah sistemleri yeni nesil elektronik sistemlerle donatılmadıkça, beklenen performansı göstermeleri mümkün değildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kuruluşundan itibaren ilk ele alınan elektronik sistemleri şöyle sıralayabilirim:

1. Mobil Radar Projesi

Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 13 adet mobil radar projesinin yerli-yabancı ortaklıkla Türkiye'de üretilmesi ve bu alanda tecrübe kazanılması planlanmıştı. Bu proje kapsamında 18 adet komuta-kontrol ve muhabere (C3) sistemi de bulunuyordu. Fransız Thomson-CSF ve Amerikan General Elektrik firmalarından alınan teklifler arasında en uygun olanı Thomson-CSF firmasının teklifiydi.

Projenin komuta-kontrol ve haberleşme sistemi ayrı tutularak ABD'de yerleşik Aydın Corporation firması tarafından üretilmesi kararlaştırıldı. Radar üretimi için de, Thomson-CSF ve TEKFEN ortaklığı kuruldu ve bu ortak şirketin Ankara-Akyurt'ta inşa ettiği fabrikada, 400 km. menzilli, yüksek teknolojiye sahip radar üretimi tamamlanarak TSK'ya teslim edildi. Bu projeyle; radar, komuta-kontrol-haberleşme (C3), elektro-optik alanlarında kazanılan tecrübeler ASELSAN ve diğer yerli elektronik firmalara devredilmiş ve daha sonraki projelerde kullanılmıştır.

YARIN: Kritik yerli üretimlerle yabancı üretimler birleştirilmeli ve sistem entegrasyonunu yapılmalı