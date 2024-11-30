FA Cup'ta gol düellosu: 7 gollü maçın galibi Lincoln

Lincoln, FA Cup ikinci turunda League One rakibi Crawley’ye karşı 4-3’lük zaferle büyük bir geri dönüşe imza atarak üçüncü tura yükseldi. Maçta 2-0 geriye düşen Lincoln, 13 dakikada iki gol yiyip zor durumda kaldı ancak üst üste attığı gollerle maçı çevirmeyi başardı.

Crawley’nin attığı ilk gol, Jack Roles’in 11. dakikada Ade Adeyemo’nun ortasında yakın mesafeden yaptığı vuruşla geldi. Kısa bir süre sonra, Tola Showunmi’nin savunma hatasını değerlendirerek kaleci George Wickens’i çaresiz bırakan soğukkanlı bitirişiyle Crawley 2-0 öne geçti.

Ancak Lincoln, 20. dakikada kaptan Paudie O’Connor’ın sekiz metreden kafa golüyle farkı azaltmayı başardı. İlk yarının bitmesine altı dakika kala, Jovon Makama’nın Tendayi Darikwa’nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skor 2-2’ye geldi.

İkinci yarının başında Lincoln adeta maçı kopardı. Erik Ring, takımını 3-2 öne geçirirken, Jack Moylan hemen ardından yakın mesafeden attığı golle farkı ikiye çıkardı. İki gol arasındaki sadece bir dakikalık süre, Lincoln’ün üstünlük kurmasına neden oldu.

Crawley, 82. dakikada Jeremy Kelly’nin ceza sahası dışından attığı golle umutlandı ancak bu gol, maçı çevirmeye yetmedi. Lincoln savunması, son dakikalarda etkili bir oyun sergileyerek maçı 4-3’lük skorla kazandı ve FA Cup üçüncü tura yükseldi.

Bu galibiyet, Lincoln için büyük bir moral kaynağı olurken, teknik direktör ve oyuncular galibiyetin tadını çıkarırken, daha zorlu turlara hazırlanmak için hızla çalışmalarına devam ediyorlar.