Fabiana Bytyqi Dünya Şampiyonluğu fırsatını kaçırdı

Çek profesyonel boksör Fabiana Bytyqi, Almanya’nın Heidelberg kentinde Japon rakibi Sumire Yamanaka ile yapacağı IBF hafif minimum sıklet dünya şampiyonluğu maçına çıkamayacak. Antrenörü Lukáš Konečný’nin açıklamasına göre, Bytyqi ağırlık limitini karşılayamadığı için müsabaka iptal edildi.

28 yaşındaki Bytyqi, bu kategoride 46,2 kilogram sınırını aşarak kuralları ihlal etti. Daha önce Ocak ayında Alman boksör Tina Rupprecht’e karşı çıktığı maçta kaybederek WBC unvanını kaybeden Bytyqi, yeniden şampiyonluk kemerini kazanma şansını değerlendirmek istiyordu. Ancak bu fırsatı ağırlık sorunu nedeniyle kaçırmış oldu.

Bytyqi’nin kariyerindeki tek mağlubiyet, Rupprecht ile yaptığı maçta yaşadığı yüz sakatlığı nedeniyle gerçekleşmişti. Bu karşılaşmada kafa çarpışması sonucu göz çukuru kırılan boksör, ameliyat olmuş ve uzun bir iyileşme sürecinden geçmişti. Geçtiğimiz aylarda Macar rakibi Judit Hachbold’a karşı bir deneme maçı yaparak fiziksel durumunu test eden Bytyqi, bu maçtan başarıyla ayrılarak eski formuna kavuştuğunu göstermişti.