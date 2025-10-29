Serie A’da yükselen performansıyla dikkat çeken Como, 9. hafta mücadelesinde Hellas Verona'yı konuk etti.
Dişli rakibi karşısında maça etkili başlayan ev sahibi ekip 9. dakikada Doivikas’ın golüyle öne geçti.
Hellas Verona 25. dakikada Suat Serdar’ın golüyle beraberliği yakaladı ancak Fabregas’ın öğrencileri ikinci yarıda yeniden kontrolü eline aldı.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Stefan Posch, takımını tekrar öne geçirirken 90. dakikada Vojvoda skoru tayin etti ve Como sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Como yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve Serie A’da puanını 17’ye yükseltti.
Cesc Fabregas yönetiminde bu sezon form grafiğiyle öne çıkan Como, önümüzdeki hafta lider Napoli deplasmanına konuk olacak.