İtalya Serie A'da Roma'ya 1-0 yenildikleri maçta uzun süreli sakatlıktan yeni çıkan Assane Diao'ya şans veren Cesc Fabregas, Senegalli oyuncunun yeniden sakatlanması ve bu nedenle Afrika Uluslar Kupası'na katılamayacak olması üzerine gelen tepkilere yanıt verdi.

FABREGAS: 'MAAŞINI BİZ ÖDÜYORUZ, RİSK ALDIK'

Fabregas, "Assane Diao adına üzgünüm. Belki de oynamamalıydı. Milli takım için 5 haftalığına ayrılacaktı. Maaşını biz ödüyoruz. Uzun süreli bir sakatlıktan çıkmıştı. Bir risk aldık. Diao benim görüşümü çok iyi biliyor. Milli takım teknik direktörüyle konuştum ama çok hoş bir konuşma olmadı" diye konuştu.

SENEGALLİ FUTBOLSEVERLER ÖFKELİ

Bu sözler, Senegal halkını daha da öfkelendirdi. İspanyol teknik adamın sosyal medya hesabındaki gönderilerin altına Senegalli futbolseverler tarafından domuz emojileri paylaşıldı.