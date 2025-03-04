Fabrika işçileri şokta! Bekçi ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fabrika işçileri şokta! Bekçi ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının işçileri işyerine geldiklerine bekçinin hareketsiz yattığını gördüler. Olay yerine gelen sağlık görevlileri bekçinin hayatının kaybettiğini belirlediler.

Bursa-Ankara kara yolu Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında bekçilik yapan Yusuf Çetin, saat 08.00 sıralarında mesaiye gelen işçiler tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Çetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gece saatlerinde yürürken fenalaşıp düşerek başını ahşaba çarptığı üzerinde durulan Yusuf Çetin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fabrika işçileri şokta! Bekçi ölü bulundu

Fabrika işçileri şokta! Bekçi ölü bulundu

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