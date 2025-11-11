Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Yurtbaşı beldesindeki bir şeker fabrikasının önünde meydana geldi. Şeker pancarı teslim etmek için fabrikaya araçlarıyla gelen iki grup arasında, sıra meselesinden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda H.K. silahla, H.P. ve Ö.P. ise bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.