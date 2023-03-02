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Fabrika patlaya patlaya yandı: 1 ölü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:00
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Fabrika patlaya patlaya yandı: 1 ölü

Fabrika patlaya patlaya yandı: 1 ölü
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İHA'nın haberine göre, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesinde bulunan Keresteciler Sitesi’nde kimyasal madde üretimi ve dolumu yapan fabrikada yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında fabrikada çalışan çok sayıda personel binayı terk ederken binada mahsur kalan İsmet Doygun (28) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, üretim hattında bulunan kimyasal maddenin bir anda alevlenmesi sonucu çıkan yangında çevredeki dükkanda çalışan işçilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ekibi, AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangın, çevredeki dükkanlara sıçramadan uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Kimyasal madde yüklü 4 tanker ise itfaiye erlerinin soğutma çalışması ile kontrol altına alındı. 

Yangın çıktığı fabrika ile ilgili polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

İş yerinde çalıştığı esnada patlama sesi duyduğunu dışarı çıktığında yoğun bir dumanla karşılaştığını belirten görgü tanığı Ahmet Yaşın, “Fabrika da çalışıyorken bir anda yoğun bir duman gördüm. Koşup geldik, itfaiyelerin söndürdüğünü gördük. Personel dışarı çıkmış çevredeki insanlar yardım etmeye çalışıyordu. Bir kadını ve bir erkeği içeriden kurtarmışlar ama bir kişinin de içeride kaldığını duydum. Söndürme çalışması bayağı sürdü. Yaklaşık 15 itfaiyeci vardı, yangını söndürdüler. Kısa zamanda söndürdüler fakat olan oldu, bir fabrika yok oldu gitti” ifadelerine yer verdi.

 

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