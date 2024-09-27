Fabrika servisleri çarpıştı: 12 işçi yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geri hareket eden tıra çarpmamak için duran servis minibüsüne başka bir servis minibüsü çarptı.

Kaza, gece saatlerinde Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi mevkiinde (Marmaracık - Ulaş arası) meydana geldi. Fabrikadan aldığı işçileri Muratlı ve köylerine bırakmak üzere yola çıkan Hasan D. idaresindeki 59 S 6241 plakalı işçi servis minibüsü, geri hareket eden tıra çarpmamak için durakladı. Bu sırada Mustafa G. yönetimindeki 59 S 6209 plakalı minibüs tır yüzünden duraklayan minibüse arkadan çarptı.

Kaza sonrası minibüslerde yolcu olarak bulunan 12 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinden kaçan tır ve sürücüsünün yakalanması için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.