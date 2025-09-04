Fabrika yangınında 2 itfaiyeci yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan Milkay Tekstil Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale 7 saattir devam ederken, atık malzemelerin bulunduğu bölüm ve 3 hangarda yangın sürüyor. Yangına OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arazözler de yangına destek sağlıyor.

Öte yandan, müdahale sırasında yaralanan 2 itfaiye görevlisi ile 1 fabrika personeli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.