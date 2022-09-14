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Fabrika yangınında hayatını kaybeden itfaiye erinin ismi belirlendi

Gaziantep 5’inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasındaki yangına müdahale esnasında balya altında kalarak yaşamını yitiren itfaiye erinin ismi belirlendi.  

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 19:31
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Fabrika yangınında hayatını kaybeden itfaiye erinin ismi belirlendi

Fabrika yangınında hayatını kaybeden itfaiye erinin ismi belirlendi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 5’inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasında çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale etmek için olay yerine giden itfaiye ekibinin üzerine müdahale sırasında pamuk balyaları düştü.

Düşen balyaların altında kalan 3 itfaiye personeli yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli müdahale çavuşu Remzi Mutafoğlu hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Karşıyaka İtfaiye Amirliği’nde yangın müdahale çavuşu olarak 10 yıldır görev yapan 37 yaşındaki Mutafoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

                                        

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