Fabrika işçisi kabusu yaşadı! Kopan parmaklarını mesai arkadaşları buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fabrika işçisi kabusu yaşadı! Kopan parmaklarını mesai arkadaşları buldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Yıldız Entegre fabrikasında bir işçinin parmakları koptu. İşçinin kopan parmaklarından bazıları yarım saat sonra mesai arkadaşları tarafından bulundu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Yıldız Entegre fabrikasında bir işçinin parmakları koptu. 112 ambulansı ile hastaneye kaldırılan işçinin kopan parmaklarından bazıları mesai arkadaşları tarafından bulundu.

isci.webpOlay, gece 01.00 sıralarında Arslanbey OSB'de meydana geldi. Yıldız Entegre'de çalışan Faysal C. (48) elini makineye kaptırdı. İşçinin parmakları koparken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hemen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan işçinin kopan parmaklarından bazıları yarım saat sonra mesai arkadaşı tarafından bulundu. Faysal C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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