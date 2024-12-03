Fabrikada karbonmonoksit zehirlenmesi: 21 işçi hastanelik oldu

Kaynak: İHA

Erzurum'da bir tekstil fabrikasında karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 işçi hastanelik oldu.

Erzurum'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmesi olayında 21 işçi hastanelik oldu. Olay, akşam saatlerinde fabrikanın üretim alanında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle ortaya çıktı. İşçiler, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi acil servislerine kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerde işçilerin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Durumları stabil olan işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı, ancak bir süre daha hastanelerde kontrol altında tutulacakları belirtildi.

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