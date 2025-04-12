Fabrikada korkutan patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İHA
Fabrikada korkutan patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bulunan fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Maharashtra eyaletinde bulunan fabrikada meydana gelen patlamada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Olay, dün geç saatlerde Nagpur bölgesindeki "MMP Alüminyum Endüstrileri" fabrikasında meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından fabrikada büyük bir yangın çıktı. Yetkililer, 3 işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, ağır yaralanan 2 kişinin ise bugün tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralı 6 işçinin tedavisi ise yerel hastanelerde sürüyor.

Olayın kesin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.

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