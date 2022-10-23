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Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak

Bursa'da binlerce çalışanı bulunan Bosch fabrikası üretime ara verecek. 27-30 Ekim tarihleri arası üretime ara vereceği öğrenilen fabrika, konu ile ilgili işçileri bilgilendirdi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 23:46
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Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
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Bosch fabrikası hammadde sıkıntısı, enerji kısıtlamaları ve lojistik problemleri nedeniyle 27-30 Ekim tarihleri arası üretime ara vereceğini duyurdu. Fabrikadan işçilere yapılan bilgilendirmede, "Tüm dünyada etkisini gösteren hammadde sıkıntısı, enerji kısıtlamaları ve lojistik problemleri müşterilerimizi de etkilemekte ve araç taleplerinde dalgalanmalara neden olmaktadır. Son dönemde fabrikamızda da buna paralel sipariş miktarında düşüşler ve iptaller gözlemlenmektedir. 

Bu nedenler ile gerileyen müşteri taleplerini dengelemek için fabrikamızda 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında üretim duruşları planlanmıştır. Detaylı üretim planına bağlı olarak bazı ürünler üretim durdurma kararından etkilenmeyecektir. Yöneticileriniz ilgili bilgileri sizinle paylaşacaktır.

YILLIK İZİNLERİNİ KULLANACAKLAR

 27-30 Ekim 2022 döneminde saat ücretli çalışanlarımız varsa 2022 ve öncesine ait yıllık izinlerini kullanacaklar, yıllık izni olmayan çalışanlarımız için zorunlu eğitimler düzenlenecektir. Aylık ücretli çalışanlarımız, mevcut yıllık izin günlerini kullanacaklar, yıllık izni olmayanlar esnek izin kullanacaklardır. Esnek bakiyenin eksi 40 saati aşması durumunda maaş kesintisi yapılmayacaktır. Aylık ücretli çalışanlarımız için evden çalışma modeli uygulanmayacaktır" ifadelerine yer verildi. (İHA)

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