Fabrikada zehirlenme paniği! 32 kişi hastanelik oldu

Kaynak: DHA
Fabrikada zehirlenme paniği! 32 kişi hastanelik oldu

Bartın'da Organize Sanayi Bölgesindeki bir kauçuk fabrikasında yeni alınan bir makineden yayılan gazdan etkilenen çalışan 32 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da yaşanan zehirlenme olayı fabrikayı alarma geçirdi. Olay Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, bin kişinin çalıştığı kauçuk fabrikasında meydana geldi.

32 İŞÇİ RAHATSIZLANDI


Saat 16.00-24.00 vardiyası sırasında yeni alınan bir makinanın çalıştırılması sonucu sızan gaz nedeniyle 32 işçi rahatsızlandı.

acil.jpg

HASTANEYE KALDIRILDILAR
İşçiler, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetler nedeniyle ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan 32 işçiden 26'sı taburcu edilirken, 6'sını tedavisi hastanede sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Polisten kaçan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Polisten kaçan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Elektrikli bisikletle tehlikeli rahatlık!
Elektrikli bisikletle tehlikeli rahatlık!
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
Fabrikada zehirlenme paniği! 32 kişi hastanelik oldu
Fabrikada zehirlenme paniği! 32 kişi hastanelik oldu
CHP'lİ vekillerden Ayşe Barım tepkisi
CHP'lİ vekillerden Ayşe Barım tepkisi