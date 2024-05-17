Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama

Kocaeli’de yapılan bir fabrikadan kadın çalışanların soyunma kabininde gizli kamera bulunması büyük bir skandalı ortaya çıkarmıştı.

Otomobil parçaları üretilen fabrikada soyunma kabininde üstünü değişen bir kadın çalışan, karton kutuların arkasında yanıp sönen yeşil bir ışık olduğunu öğrendi. Kadın çalışanın bulduğu cihazın kamera olduğunun ortaya çıkması sonrası ortalık ayağa kalktı. Fabrikaya gelen polis ekipleri fabrikanın yöneticileri ile çalışanların ifadelerini aldı. Öte yandan fabrikanın güvenlik amiri gözaltına alınırken işine son verildi.

KOMİK AÇIKLAMA GELDİ

Fabrikanın yönetiminden ortaya çıkan skandal sonrası komik açıklama geldi. Açıklamada yapılan haberlerin asılsız olduğu savunularak "Federal Mogul'un kurumsal itibarını zedeleyen ve ayrıca Federal Mogul çalışanlarını zan altında bırakan bu asılsız iddialar hakkında, güvenlik hizmeti veren taşeron firma tarafından gerekli yasal süreçler başlatılmıştır" ifadekleri yer aldı.

Fabrika yönetiminin yaptığı açıklama şöyle:

"Bir süredir bazı haber portallarında ve sosyal medya ortamlarında şirketimizin ismi verilerek yayımlanan haberler asılsız olup, Federal Mogul çalışanları ile hiçbir ilgisi yoktur. Şirketimizin güvenlik hizmeti aldığı taşeron firmada görevli çalışanlarla ilgili iddialar vasıta kılınarak, dünya çapında 70 binden fazla çalışanı ile enerji, hava, deniz, demiryolu ve endüstriyel alanlarda lider konumda bir üretici olan Federal Mogul'un kurumsal itibarını zedeleyen ve ayrıca Federal Mogul çalışanlarını zan altında bırakan bu asılsız iddialar hakkında, güvenlik hizmeti veren taşeron firma tarafından gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Bu konudaki gelişmelerin şirketimiz tarafından da yakından takip edildiğini ve gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.”