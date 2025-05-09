Fabrizio Romano Demir Ege Tıknaz'ın transfer gelişmesini açıkladı

Yaptığı transfer haberleriyle dünya çapında bir ün kazanan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano bu kez Beşiktaş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

RIO AVE OYUNCUYU BEŞİKTAŞ'TAN SATIN ALIYOR

Romano Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz'ın kulüp tarafından satın alacağını söyledi. Romano "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak. Portekiz'in üst düzey kulüpleri ile bir Bundesliga ve bir Serie A takımı da Demir Ege Tıknaz ile ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini Portekiz ekibinin alacağını açıkladı. Rio Ave Tıknaz'ın bonservisi için 5 milyon euro ödeme yapacak. Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki Demir Ege Tıknaz Rio Ave'de 31 maçta 2 gol ve 2 asist performans ile oynadı.