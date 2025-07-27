Facebook ve Instagram’a siyasi reklam yasağı geliyor

ABD merkezli teknoloji devi Meta, Avrupa Birliği'nin Ekim ayında yürürlüğe girecek olan “Siyasi Reklamların Şeffaflığı Yasası”na (TTPA) uymayacağını duyurdu. Bu karar doğrultusunda, şirket bünyesindeki Facebook ve Instagram’da siyasi içerikli reklamlar tamamen yasaklanacak. WhatsApp’ta da benzer bir uygulama devreye girecek.

Meta, alınan bu kararı “zor bir tercih” olarak niteledi. Şirket, Avrupa Komisyonu’na gönderdiği açıklamada, yeni düzenlemenin dijital reklamcılık süreçlerine “uygulanamaz yükler” getirdiğini belirtti. Özellikle algoritmaların şeffaflaştırılması, reklam verenin tam kimlik bilgisinin paylaşılması ve tüm verilerin kamuya açık bir veri tabanında saklanması gibi maddelerin kendileri açısından aşırı karmaşık ve hukuki belirsizliklerle dolu olduğunu ifade etti.

“AVRUPA, DİJİTAL ZORLUKLARI GÜMRÜKLEŞTİRİYOR”

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Avrupa Birliği’nin bu düzenlemelerine daha önce de sert şekilde tepki göstermişti. Ocak ayında yaptığı açıklamada, Brüksel’in tutumunu “sansür” olarak nitelemiş ve Avrupa'nın teknoloji devlerine uyguladığı mali cezaları “gümrük vergilerine” benzetmişti.

Zuckerberg’in bu tutumu, şirketin stratejik yönelimini de etkiledi. Meta, Haziran ayında WhatsApp'a reklam entegrasyonu planlarını duyurmuştu. Ancak siyasi içeriklere platformda yer verilmeyeceği açıklandı. Bu da şirketin, kullanıcı güvenliği ile regülasyonlar arasındaki dengeyi yeniden değerlendirdiğinin işareti olarak yorumlandı.

Meta, AB pazarında faaliyet göstermeye devam edeceğini, ancak siyasi mesajların reklam biçiminde yayılmasının bu şartlarda sürdürülemez olduğunu savundu. “Sistemlerimiz ve reklam altyapımız, bu seviyede bir denetimi taşımaya uygun değil” ifadesi, şirketin içinde bulunduğu çıkmazı özetledi.

CAMBRİDGE ANALYTİCA GÖLGESİ

Avrupa Birliği'nin sıkı denetimlerinin arkasında, Facebook'un geçmişte yaşadığı büyük veri skandalları bulunuyor. 2016 ABD başkanlık seçimlerinde ve aynı yıl yapılan Brexit referandumunda, Cambridge Analytica isimli Britanyalı firmanın milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz kullanarak manipülasyon yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bu olayın ardından dijital hizmetler yasası (DSA) kapsamında kişiselleştirilmiş reklamlarda kullanılan algoritmaların açıklanması, reklam verenlerin açıkça belirtilmesi ve kullanıcıya gösterilen içeriklerin kaynaklarının şeffaf hale getirilmesi gibi zorunluluklar getirildi.

TTPA ile birlikte bu yükümlülükler daha da artırıldı. Ancak Meta bu talepleri “aşırı müdahale” olarak görüyor. Özellikle siyasi reklamların kaynağının kullanıcıya net biçimde sunulması zorunluluğu, şirketin mevcut iş modeline ters düşüyor.

META'DAN RADİKAL GERİ ADIM

Meta'nın bu kararı, dijital siyaset arenasında önemli bir kırılmaya işaret ediyor. Avrupa’da siyasi kampanyalar için Facebook ve Instagram gibi platformlara dayanan stratejilerin artık ciddi biçimde gözden geçirilmesi gerekecek. Bu durum, dijital iletişim dünyasında yeni bir dönemin habercisi olabilir. Meta, küresel çapta milyarlarca dolar değerindeki reklam gelirlerinden feragat ederek AB ile arasındaki hukuki mücadelede bir adım geri atmış oldu.