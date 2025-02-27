Facebook'taki erişim sorunları kullanıcıları zora soktu

Facebook kullanıcıları, 27 Şubat 2025 sabah saatlerinde, Vietnam da dahil olmak üzere dünya genelinde platformun web versiyonuna erişim sağlayamama sorunuyla karşılaştı. Hanoi'deki bir yazılım şirketinin iletişim müdürü Thu Hang, "Facebook sitesinde Messenger üzerinden bir iş ortağımla konuşurken, aniden erişim sağlayamadığım bildirimini aldım" şeklinde yaşadığı sorunu aktardı.

Erişim problemini yaşayan kullanıcılar, "Üzgünüz, bir şeyler yanlış gitti. Bunu en kısa zamanda düzeltmek için çalışıyoruz" mesajıyla karşılaştılar.

İnternet hizmeti kesintilerini izleyen Downdetector platformu, sorunun 27 Şubat sabahının erken saatlerinde başladığını ve ilk etapta 1.000 civarında bildirim aldığını belirtti. Ancak, sorun ilerleyen saatlerde hızla yayılacak şekilde 9:00’a kadar dünya çapında yaklaşık 7.000 bildirim aldı. Meta, yaşanan kesintiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Saat 10:00 civarında, erişim büyük ölçüde yeniden sağlanmış olsa da, Facebook'un sosyal medya platformları son aylarda sık sık teknik aksaklıklarla karşı karşıya kaldı. Şubat ayının başında, Facebook Messenger'ın masaüstü mesajlaşma hizmeti bir saat boyunca tamamen erişilemez hale geldi. Aynı dönemde mobil uygulama da ara ara kesintiye uğradı.

2024 yılının 12 Aralık'ında ise, Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp, dört saatten fazla bir süre boyunca erişilemez oldu. Ayrıca, Mart ayında da benzer bir kesinti yaşandı ve platformlar yaklaşık bir saat boyunca çevrimdışı kaldı.

Bir önceki büyük erişim sorunu, 2021 yılında yaşanmıştı. O dönemde, bir sistem "konfigürasyon hatası" nedeniyle tüm Facebook platformları, dünya genelinde altı saat boyunca kullanılamaz hale gelmişti. 2019 yılında ise, Facebook'un web versiyonu tam 24 saat boyunca bağlantı sorunları yaşamıştı.

Meta'nın sosyal medya platformları, dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahip olması nedeniyle yaşanan kesintiler, geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından büyük bir sorun olarak görülmektedir. Bu tür teknik aksaklıklar, platformların güvenilirliğini zedelemekle kalmayıp, kullanıcı deneyimini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir.