Facia göz göre göre gelmiş. Otelin yorum sayfaları şikayet dolu

Kartalkaya'daki korkunç yangın, gece yarısı otelin dış cephesindeki ahşap kaplamanın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangın sırasında otelde bulunan 66 kişi hayatını kaybetti. Yangın sırasında birçok kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştı. Aynı binanın diğer pencerelerinden sarkıtılan çarşaflar da dikkat çekti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu.

Sözcü'deki habere göre sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" şeklinde korku içinde yardım çağrısı yaptıkları duyuluyor. Bu durum, otelde yangın merdiveni olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

'40 YILLIK MÜESSESE HİÇ Mİ YATIRIM YAPMAZ'

Ziyaretçilerin otel hakkında yaptıkları yorumlarda, otelin eski ve bakımsız olduğu, altyapı yetersizliği nedeniyle birçok kez kayak yaparken teknik arızalardan dolayı mahsur kaldıkları belirtildi.