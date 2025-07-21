Faciadan dönüldü! Otoyolda tır ile akaryakıt tankeri birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Faciadan dönüldü! Otoyolda tır ile akaryakıt tankeri birbirine girdi

İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Balıkesir mevkiinde beton büz yüklü tır ile akaryakıt tankeri çarpıştı. Kazada tır şoförü yaralanırken, yakıt sızıntısı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kapatılan yolda kilometrelece araç kuyruğu oluştu.


Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan tır, aynı yönde ilerleyen akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada tır şoförü yaralanırken, olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından akaryakıt tankerinden sızan yakıt nedeniyle otoyolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.
Otoyol üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarından inen vatandaşlar, yol kenarında oturarak yolun açılmasını bekledi. Oluşan uzun araç kuyruğu dronla havadan görüntülenirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Adıyaman'da 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu
Adıyaman'da 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu
Uzaya gidecek ilk Türk iş insanı belli oldu!
Uzaya gidecek ilk Türk iş insanı belli oldu!
Kocaeli’de demir çelik fabrikasında yangın
Kocaeli’de demir çelik fabrikasında yangın
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a neden kızdı
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a neden kızdı
Muharrem İnce'den şaşırtan hamle! Kimse bunu beklemiyordu
Muharrem İnce'den şaşırtan hamle! Kimse bunu beklemiyordu