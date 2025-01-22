Faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal otelinde gece saatlerinde 3.30’da restoran kısmında başlayan yangın 76 kişiye mezar oldu. 51’den fazla kişi yaralandı. Geceliği 15 bin ile 30 bin fiyat arasında olan otel birçok çocuğun ve ailenin hayatını kararttı. Yangında hayatını kaybeden isimlerin kimlikleri belli oldu.

Okulların sömestr tatili olması nedeniyle ölenler çoğu çocuk. Hayatını kaybedenlerin listesi şu şekilde: Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın, ve kızı da vardı.

Özyeğin Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden, İşletme Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin’i, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli bilim insanımızın ailesinin, Özyeğin Üniversitesi mensuplarının, öğrencilerimizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bu zamansız ve acı kayıp dolayısıyla, yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz".

NEDİM TÜRKMEN VE AİLESİ

Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi de otelde konaklayanlar arasındaydı. Türkmen’in kızı Ala Dora Türkmen (18), sosyal medya hesabından yardım paylaşımları yaparak yürekleri dağlamıştı. Paylaşımında, “9013 odada piste bakan kısımda, ailemden haber alamıyoruz, yangında mahsuruz acil yardım” diyerek çağrıda bulundu. Ancak yangında Türkmen ve eşi Ayşe Neva Türkmen ile çocukları Ala Dora ve Yücel Ata Türkmen (22) de hayatını kaybetti. Aileden tek sağ kalan kızı Pelin’in isteği ile aile büyükleri cenazeyi İstanbul’da defnetmeye karar verdiler.

Medical Park Ankara Hastanesi’nden Dr. Ahmet Çetiz, eşi Habibe Çetiz ile çocukları Vedat, Sedat ve Esat Çetiz, Fenerbahçeli yüzme sporcusu Vedia Nil Apak (11), Ferda Apak, Oyak Çimento Fabrikaları AŞ Bolu Çimento Şubesi Fabrika Direktörü Mehmet Cem Doğan, eşi Ayşemin Elif Doğan ve kızları Ayşe Maya Doğan, Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Başkanı Can Tokcan, kardeşi Atıl Enis Tokcan ve oğulları Kemal Tokcan ile Atlas Kaan Tokcan, Yaşam koçu Duygu Doğan, eşi Mert Doğan ve kızları Mavi ile Doğa Doğan, annesi Burcu Güngör, babası Kıvanç Güngör ve kardeşi Kerem güngör, TED Ankara Koleji 10’ncu sınıf öğrencisi Eren Bağcı.

TOKCAN AİLESİNDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Okulu 3’ncü sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve 2001 mezunu babası Can Tokcan ile Atlas Kaan Tokcan ile babası Atıl Enis Tokcan hayatını kaybetti. ODTÜ Koleji'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Acı kayıplarımız. Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda Ankara Okulu 3'üncü sınıf öğrencimiz canımız Kemal Tokcan ve babası 2001 mezunumuz sevgili Can Tokcan'ı, ana sınıfı öğrencimiz canımız Atlas Kaan Tokcan ve babası sevgili Atil Enis Tokcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

BABASI BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yangında Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp Mardin’den Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu da hastane önünde kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, tedaviye alındı.

TED ANKARA KOLEJİ ÖĞRENCİSİ EREN BAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında 10. sınıf öğrencimiz EREN BAĞCI’yı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

DOKTOR VE ÖĞRETMEN ÇİFT ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 66 kişiden 5’i de Çetiz ailesiydi. Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe, Ankaralı doktor eşi Ahmet, ikiz çocukları Sedat ve Vedat ile küçük çocukları Esat Çetiz, tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi. Ailenin cansız bedenlerinin otopsinin ardından Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

İZMİR'DEN GELMİŞLERDİ

İzmir’de oturan Hilmi Altın ve eşi Kübra Tonguç Altın’ın da çocukları 4’üncü sınıf öğrencisi Alya Altın’la birlikte otelde olduğu öğrenildi. Çıkan yangında Hilmi Altın’ın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, anne-kızın hayatını kaybettikleri belirlendi. Alya İzmir’de özel bir okulda 4’üncü sınıf öğrencisiydi. Anne Kübra Tonguç Altın’ın ise Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı doktora programı mezunu olduğu, aynı üniversitede Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla akademik kadroda görev yaptığı öğrenildi.

DOĞAN ÇİFTİ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında Adanalı Mert ve Duygu Doğan çiftinin çocukları Mavi ve Doğa Doğan'la birlikte hayatını kaybettiği duyuruldu. Yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenildi. Otelde çıkan yangın faciasında Mert Doğan’ın beraberinde eşi Duygu ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.