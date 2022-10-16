16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Faciada yaşamını yitiren madencinin eşi: Ölmeden 5 gün önce 'metan gazı var' dedi

Faciada yaşamını yitiren madencinin eşi: Ölmeden 5 gün önce 'metan gazı var' dedi

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım eşi Sena Yıldırım, grizu patlamasının meydana geldiği ocakta ihmal olduğunu öne sürdü ve “Ölmeden beş gün önce de zaten gaz konusunu konuştu. ‘Bir metan gazı var gibi gözüküyor’ dedi” diye konuştu.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 16:55
Takip Et

Faciada yaşamını yitiren madencinin eşi: Ölmeden 5 gün önce 'metan gazı var' dedi

Faciada yaşamını yitiren madencinin eşi: Ölmeden 5 gün önce 'metan gazı var' dedi
+
Aa
-

Amasra’daki maden faciasında yaşamını yitiren 41 madenciden biri olan Şaban Yıldırım’ın cenazesi, bugün Ahatlar köyünde toprağa verildi. Yıldırım için düzenlenen cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da katıldı.

Şaban Yıldırım’ın eşi Sena Yıldırım ve kayınvalidesi Nesrin Akkuş, cenaze köydeki evlerine getirildiği sırada konuştu.

“ÖLMEDEN BEŞ GÜN ÖNCE DE ZATEN GAZ KONUSUNU KONUŞTU. ‘BİR METAN GAZI VAR GİBİ GÖZÜKÜYOR’ DEDİ”

Grizu patlamasının meydana geldiği maden ocağında ihmal olduğunu savunan Sena Yıldırım, eşinin vefat etmeden önce ocağa ilişkin kendisine aktardığı sorunları anlattı. Yıldırım, şunları söyledi:

“İhmal var, yüzde 100 ihmal var. 3 Ekim’de biz Ankara’ya gittik, bebekler için. Onun iki gün öncesi bana, hava temas sisteminin kötü olduğunu; bir 20 günde biteceğini, belki bitemeyeceğini, daha uzun sürebileceğini söylüyordu, tamir edilmesinin. Tüm işçilerin çıkacağını yani. Hatta izin konusunda ‘Belki parasız izin bile olabilir’ demişler. Ölmeden beş gün önce de zaten gaz konusunu konuştu. ‘Bir metan gazı var gibi gözüküyor’ dedi. Tek diyebileceğim bu.”

“TOPTAN TEMİZLİK YAPTILAR AMA EVLATLARIMIZI TEMİZLEDİLER”

Nesrin Akkuş ise damadı Şaban Yıldırım’ın kendilerine aktardığı şikayetleri şöyle anlattı:

“Tüm işçilerin çıkartılacağını söyledi. Yavrum, belki vefat etmeden bir hafta ya var ya yok, bizim evde konuşuldu. Dedi ki ‘Sena, belki bizi dışarı çıkartacaklar, tüm işçileri dışarı çıkartıp orayı temizleyecekler’ dedi. Toptan temizlik yaptılar ama evlatlarımızı temizlediler. Toptan temizlediler. Benim yavrum hiç korkmadan gitti ama elleri (ellerini göğsünün üzerinde yumruk yaparak) bu şekilde gitti. Belki de çocuklarına sarılmak istiyordu; iki tane çocuğu var. Biz, bugün Ankara’ya gidecektik. Bugün geldiğimizde biz, mangal yapmaya gelecektik ailecek ama tabutuyla, bayrağı ile girdi. Şunu anlıyoruz ki bizim çocuklarımız pisi pisine gittiler. Bu kadar, yapacak hiçbir şey yok.”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ülkede emekçi olmak
16.10.2022 17:26
Emekçileri sömürenleri ve sadece kötü anlarda zoraki hatırlayanları Allah'a havale ediyorum. İnşAllah tez zamanda aynı muameleye sizler de tabi olursunuz  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
1
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
2
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
3
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
4
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
5
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
6
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
7
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
﻿Kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu
﻿Kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu
﻿Kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu
﻿Raylara düştü. Tren 3 metre kala durduruldu
﻿Raylara düştü. Tren 3 metre kala durduruldu
﻿Raylara düştü. Tren 3 metre kala durduruldu
﻿Dekolteli hırsızlara şoke eden ceza. Çilingir yardımıyla eve girdiler
﻿Dekolteli hırsızlara şoke eden ceza. Çilingir yardımıyla eve girdiler
﻿Dekolteli hırsızlara şoke eden ceza. Çilingir yardımıyla eve girdiler
﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı
﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı
﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.