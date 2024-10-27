Faciadan dönüldü! Araç evin bahçesine uçtu

Kaynak: İHA
Faciadan dönüldü! Araç evin bahçesine uçtu

Nevşehir’de el freni tam çekilmeyen araç, bir anda hareket ederek geri geri bir iş yerinin bahçesine uçtu. Aracının geri geri gittiğini gören vatandaş aracın peşinden koşmasına rağmen yetişemedi.

Nevşehir'de el freni çekilmeyen otomobil geri geri giderek bir evin bahçesine uçtu. O anlar çevredeki bir iş yerini güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza Sümer Mahallesi Gülen Sokak üzerinde meydana geldi. El freni tam çekilmeyen araç, bir anda hareket ederek geri geri bir iş yerinin bahçesine uçtu. Aracının geri geri gittiğini gören vatandaş aracın peşinden koşmasına rağmen yetişemedi.

Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Faciadan dönüldü! Araç evin bahçesine uçtu

Faciadan dönüldü! Araç evin bahçesine uçtu

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