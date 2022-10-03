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Faciadan dönüldü. Sancaktepe'de İETT otobüsünde yangın

SANCAKTEPE TEM Otoyolu'nda ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından otobüsün şoförü ve sürücülerin yangın söndürme tüpüyle yaptığı müdahaleyle yangın söndürüldü.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 19:39
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Faciadan dönüldü. Sancaktepe'de İETT otobüsünde yangın

Faciadan dönüldü. Sancaktepe'de İETT otobüsünde yangın
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DHA- Yangın, saat 17.30 sıralarında, TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii Kadıköy istikametinde ilerleyen Sultanbeyli - Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün motor kısmında çıktı. Şoför Mustafa Gemici, içinde yolcu bulunan otobüsü güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekti.

Yolcular tahliye edilirken, otobüsün şoförü ve diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken olay yerine kontrol amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcular aynı yönde ilerleyen başka bir otobüste binerek yollarına devam etti. Yangın nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 



Otobüs sürücüsü Mustafa Gemici, "Hareket halindeyken birden motor alev aldı. Arkada dumanı görür görmez hemen söndürdük. Aşağı indim hemen yangın tüpüyle müdahale ettim. Sağ olsunlar etraftan gelen insanlar da bize yardım ettiler. Sonra itfaiyeye haber verdim. Gelene kadar söndü. Yolcuları hemen indirdim emniyetli bir şekilde" dedi.

 

 

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