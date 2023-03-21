Fren yerine gaza bastı ortalık karıştı

(İHA) Kazanın adresi, İstanbul'un Pendik ilçesi oldu. İddiaya göre, Bünyamin N. hakimiyetindeki 34 BOH 801 plakalı Nissan marka araç, sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla yol kenarında bulunan markete daldı.

Kaza sonrası sürücü, kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. O esnada market önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otomobil ve markette hasar oluştu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.