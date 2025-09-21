Faciadan son anda kurtuldular



Çamlıhemşin ilçesinde aşırı yağışların ardından yaşanan sel felaketi yayla yollarının da kapanmasına neden oldu. Çamlıhemşin’e bağlı Dikkaya Köyü Koçdüzü Yaylası’nın kapanan yolunda gönüllülerin de desteğiyle yürütülen yol açma çalışmalarında esnasında ise toprak kayması meydana geldi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Çalışmaların sürdüğü bölgede yamaçtan kayan toprak kütlesi nedeniyle zor anlar yaşanırken iş makinesi operatörü yaptığı manevrayla olası faciadan son anda kurtuldu. Bölgede bulunan vatandaşlar da büyük bir tehlike atlattı.



Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede ekiplerin riskli alanlarda güçlükle çalışmalarını sürdürdüğü, yayla yollarının yeniden ulaşıma açılması için kesintisiz mücadele edildiği öğrenildi.