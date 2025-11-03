Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın çevresindeki 21 bina tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken bu kez Darıca ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak üzerinde bulunan 4 katlı ve 3 katlı yan yana olan iki binanın kolonlarında çatlak meydana geldi.

Binalardaki 9 dairede oturan vatandaşlar kolonların çatlaması nedeniyle korkarak evlerini tahliye etti. Vatandaşlar yetkilileri arayarak binaların incelenmesi için yardım istedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evlerini tahliye eden vatandaşların misafir edilmesi için harekete geçti.