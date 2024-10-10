Facianın eşiğinden dönüldü!

Hırvatistan’ın Karlovac şehrinde, 9 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen tren kazasında, bir yük trenine ait beş tanker vagonu raydan çıktı. Kaza, saat 22.44’te Karlovac tren istasyonuna giriş sırasında gerçekleşti. Tren, ENNA Transport şirketine ait bir yük treni olup, olay sırasında vagonlarda herhangi bir sızıntı meydana gelmediği ve kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Olay yerine hemen polis, itfaiye ve Hırvatistan Demiryolu (HŽ) yetkilileri sevk edildi. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini ve daha fazla bilgi alabilmek için soruşturmanın tamamlanmasını beklediklerini ifade etti. Bu süreçte, demiryolu trafiği durduruldu ve yolcuların taşınması için Draganići ile Duga Resa arasındaki güzergahta otobüslerle ulaşım sağlanacağı duyuruldu.

Kazayla ilgili görgü tanıkları, trenin iki vagonu arasında kıvılcımlar çıktığını ve yoğun bir dumanın oluştuğunu belirtti. Olay anını kaydeden bir vatandaş, trenin uzun süre bu şekilde ilerlediğini ve durumun potansiyel bir felakete yol açabileceğini düşündüğünü aktardı.