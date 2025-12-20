Konya'da facianın eşiğinden dönüldü. Önder K. adlı işletmeci rakip spor kan donduran bir plan tasarladı. 5-7 yaş çocuklarının da bulunduğu spor salonuna kendi parasıyla Berkan G.'yi üye yaptı.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre Berkan G.'da çantasında getirdiği hidrojen siyanür içerdiği belirtilen tarım ilacını soyunma odasına döktü, yetkililerin durumu fark etmesi ise salon boşaltıldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Salonun yetkilileri, "Çocuk kayıt yaptırdıktan 5 dakika kadar sonra içeriyi ağır bir koku sardı. İçeriye kokudan girilmiyordu. Salonu hemen boşalttık. Kamera görüntülerini incelediğimizde daha yeni kayıt yaptıran çocuğun birkaç kez çantayla soyunma odasına girdiğini gördük, en son çantasız çıktı ve çıkarken de ellerini kokluyordu. İçerisinde hidrojen siyanür olan tarım ilacını dökmüş. İçeride 7-8 yaş gurubu çocuklar vardı. Ya o çocuklara bir şey olsaydı? Bir insan öldürmeye teşebbüs" diyerek yaşananlara tepki gösterdiler.

Güvenlik kameralarını da izleyen yetkililer, Berkan G.'nin işlem bittikten sonra ellerini kokladığı görüntüleri paylaştı. Ayrıca Berkan G. maddeyi salonun diğer yerlerine de dökmek istediğini ama çekindiği için bu işlemi gerçekleştiremediği belirtildi.

Berkan G. ile rakip spor salonunun sahibi olan Önder K. gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı