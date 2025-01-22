Facianın sorumlusu kim? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan canlı yayında flaş iddia

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Oteli’nde dün gece yarısı çıkan yangın tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otel yangını faciasında yaşamını yitirenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini duyurdu.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Dün gece çıkan yangın, hızla büyüyerek binayı kapladı.

Yaşanan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Gerçekleştirilen DNA testi sonuçlarının ardından 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ölü sayısı 79’a çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı da 11’e yükseldi.

Yangına ilişkin en çok konuşulan konu ise yaşanan faciadan kimin sorumlu olduğu oldu. Özellikle iktidar medyası olayın ilk saatlerinden itibaren yangından Bolu Belediyesi ve Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın olduğunu iddia ediyordu.

Bolu Belediyesi'nin otelin mutfağına “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği’ne uygundur” raporu verildiği öne sürüldü.

Halk Tv canlı yayınına katılan Özcan çarpıcı iddialarda bulundu.

Facia ile ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Özcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Çok üzgünüm, çok kızgınım ve çok utanıyorum. Çok yorgunum çünkü iki gündür iki saat bile uyumadım. Üzgünüm çünkü 80'e yakın canımızı kaybettik ve ben bu insanları gördüm. Çok kızgınım çünkü hakkımda iftiralar atılıyor yandaş basın aracılığıyla. Bu ülkenin bakanları, satılık kalemleri her türlü iftirada bulunuyor. Çok utanıyorum, insanlar bu acıları yaşarken böyle polemiklerin tarafı olmaktan dolayı çok utanıyorum.

BÜTÜN YETKİLER TURİZM BAKANLIĞI'NA AİT

Bolu bir büyükşehir değil, defalarca bunu anlattım. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi değil. Bolu bir il belediyesi. Burada 9 tane belediye var, biz merkez ilçenin belediyesiyiz. Orası bizim yetkimiz dışında, denetlemek görevimiz değil. Plan yetkisi dahil bütün yetkiler, yangın da dahil, Turizm Bakanlığı'na ait. Bizim buradaki otele gelip kapısını çalıp mutfağına girip hijyen yönünden kontrol etme şansımız bile yok. Bir cezai işlem uygulama, tutanak tutma yetkimiz dahi yok.