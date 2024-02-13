Facianın yaşandığı altın madenine kapasite artırımı iznini Murat Kurum imzalamış

Erzincan İliç’te siyanürle altın araması yapan "Anagold" adlı Kanadalı şirketin maden sahasında bugün saat 14.28 sıralarında göçük meydana geldi. 9 madenci göçük kalırken, madencileri kurtarma çalışmaları çevre illerden de gelen toplam 400 kişilik bir ekiple devam ediyor.

İnşa edileceği ortaya çıktığı ilk günden beri tartışmaların odağında olan maden için daha önce yetkili kurumlar ve sivil toplum örgütleri şikayetlerde bulunmuş, maden ocağını altında fay hattı geçtiğini ve çevre için ciddi sorunlar teşkil ettiği dillendirilmişti.

80 KİLOGRAM SİYANÜR SIZMIŞTI

Haziran 2022 tarihinde şirketin borularında gerçekleşen sızıntıdan dolayı Fırat Nehri suyuna 80 kilogram siyanür sızmış, skandal olay sonucunda su turuncuya boyanmış, şirket hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Murat Kurum’un Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı olduğu Haziran 2022 tarihinde, bakanlık tarafından işletme hakkında “Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini durduruyoruz

İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına izin verilmeyecek” açıklamasında bulunulmuş, ancak şirket 3 ay sonra faaliyetlerine devam etmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Fırat Nehrine akan 80 kilogram siyanür olayı üzerine 16 milyon 441 bin TL para cezası kesilmişti.

Yine geçtiğimiz yıl şirketin 7.2 milyon dolar vergi borcu silinmişti.

Yine Murat Kurum’un Bakanlığı döneminde, şirketin siyanür faciasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra 16 Haziran 2022 tarihinde ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir‘ kararı ile kapasite artırımı onayı verilerek, bugün yaşanan facianın temelleri atıldı.

Şirket, yıllar içerisinde aldıkları kapasite artışlarıyla birlikte sahasını genişletti. Başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından açılan davalara karşın proje iptal edilmedi ve bu onayla birlikte şirket bölgede bulunan 1,746 hektarlık maden sahasına 5,83 hektarlık bir bölüm daha eklemiş oldu.

MADEN AKTİF FAY HATTI ÜZERİNDE

Söz konusu maden aynı zamanda İliç’teki aktif bir fay hattı üzerinde yer alıyor. Uzmanların uyarılarına göre, en son 1766’da deprem olan bölgede yeni bir deprem bekleniyor.

Siyanürün de içerisinde bulunduğu ve bugün çöken 66 milyon tonluk kimyasal havuz için o dönem deprem esnasında hasar alması durumunda, kimyasalların Fırat Nehri’ne karışacağı konusunda uyarılar yapılmıştı.

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür insan vücuduna girdikten sonra saniyeler içerisinde belirti gösterir ve dakikalar içerisinde de ölüme yol açar.

En hafif düzeydeki siyanür zehirlenmesinde baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi yan etkiler görülür.