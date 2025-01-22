Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'den ilk açıklama: Çok üzgünüz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'den ilk açıklama: Çok üzgünüz

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yanarak hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı. Yaşanan facianın ardından Grand Kartal Otel’den ilk açıklama geldi.

238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yanarak hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerden 56'sının kimliklerinin belirlendiğini ve yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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ÖLÜM OTEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Tüm Türkiye'yi kahreden facianın ardından Grand Kartal Otel'in sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

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"ACIYI EN YOĞUN ŞEKİLDE YAŞADIK”

Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz.

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"KAYIPLAR NEDENİYLE ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımızla, Grand Kartal Otel" ifadelerine yer verildi.

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