Factiverse bilgi güvenliğinde yeni bir çağ başlatıyor

2024 ABD başkanlık seçimleri, yanlış bilginin ne kadar hızla yayılabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Halk sağlığı, iklim değişikliği ve göç gibi konular dahil olmak üzere geniş bir yelpazede dezenformasyon, halkın görüşlerini şekillendirdi. Yapay zekânın üretebildiği derin sahteler (deepfake) ve gerçek dışı bilgilerin etkisi, bu sorunu daha da karmaşık hale getiriyor.

Norveçli girişim Factiverse, tam da bu sorunu çözmek için harekete geçti. Şirket, metin, video ve ses içeriklerini canlı olarak kontrol eden bir iş aracı geliştirdi. Factiverse’in temel amacı, işletmelerin araştırma sürecinde zaman kazanmasını sağlamak ve itibar risklerini veya yasal sorumlulukları en aza indirmek.

Güçlü Ortaklıklar ve İnovasyon

2020 yılında kurulan Factiverse, şimdiye kadar 1,45 milyon dolar tohum öncesi yatırım aldı. Şirket, medya kuruluşları ve finans sektöründeki büyük oyuncularla iş birliği yapıyor. CEO ve kurucu ortak Maria Amelie’ye göre, Factiverse, ABD başkanlık tartışmalarında canlı doğrulama hizmeti sunarak önemli bir sınav verdi.

Factiverse’in yapay zekâ modeli, dünya genelindeki güvenilir kaynaklardan ve doğru bilgi sağlayıcılarından alınan verilerle eğitiliyor. Amelie, bu modelin, yapay zekânın genelde kullandığı "düşük kaliteli verilerden" farklı olduğunu vurguluyor.

“Biz büyük dil modelleri değiliz,” diyen Amelie, şirketin bilgi edinme tabanlı farklı bir model geliştirdiğini belirtti. Factiverse modeli, Google, Bing gibi arama motorlarından akademik makalelere kadar birçok kaynağı gerçek zamanlı tarayarak kullanıcıya en güvenilir sonuçları sunuyor.

Uluslararası Başarı ve Gelecek Hedefleri

Factiverse, 114 dilde çalışabilen ve GPT-4 gibi güçlü dil modellerini geride bırakan bir başarı oranına sahip. Amelie, yüzde 80’lik doğruluk oranını daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Şirket, 2025 yılında yatırımcılarla yeni bir finansman turu başlatmayı ve global müşteri tabanını genişletmeyi planlıyor.

Factiverse’in bu yenilikçi yaklaşımı, hem işletmelerin hem de bireylerin doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırarak güven ve şeffaflık konularında yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.