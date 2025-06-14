Fadik Sevin Atasoy acı gerçeği ilk kez açıkladı

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Şengül karakteri ile izleyicinin beğenisini toplayan Fadik Atasoy kısa bir süredir ekranlarda görünmüyordu. 2024 yılında meme kanserine yakalanan ünlü oyuncu bu süreci gizli tuttuğunu Şamdan Plus’a verdiği röportajda açıkladı



"Kendimi ifade edebilmek için metanetimi toplamaya ihtiyacım vardı" diyen Atiksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştıklarım yapımcım, Turkuvaz Ailesi ve atv kanalı oldu. Tüm idari kadro ve çalışanlar mahremiyetimi büyük bir sessizlik içinde yürütebilmem için bana destek oldular.

