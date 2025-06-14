Fadik Sevin Atasoy acı gerçeği ilk kez açıkladı

Kaynak: tv100
Fadik Sevin Atasoy acı gerçeği ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu emek Göksu‘nun kızı Fadik Sevin Atasoy 1,5 savaş verdiği sırrını paylaştı.

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Şengül karakteri ile izleyicinin beğenisini toplayan Fadik Atasoy kısa bir süredir ekranlarda görünmüyordu. 2024 yılında meme kanserine yakalanan ünlü oyuncu bu süreci gizli tuttuğunu Şamdan Plus’a verdiği röportajda açıkladı


"Kendimi ifade edebilmek için metanetimi toplamaya ihtiyacım vardı" diyen Atiksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştıklarım yapımcım, Turkuvaz Ailesi ve atv kanalı oldu. Tüm idari kadro ve çalışanlar mahremiyetimi büyük bir sessizlik içinde yürütebilmem için bana destek oldular.

Son Haberler
Selendi’de traktör devrildi: 1 ölü
Selendi’de traktör devrildi: 1 ölü
Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Fadik Sevin Atasoy acı gerçeği ilk kez açıkladı
Fadik Sevin Atasoy acı gerçeği ilk kez açıkladı
Kastamonu’da akrebin soktuğu kadın hastanelik oldu
Kastamonu’da akrebin soktuğu kadın hastanelik oldu
Kocaeli’de 2 katlı yalı cayır cayır yandı
Kocaeli’de 2 katlı yalı cayır cayır yandı