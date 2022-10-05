Fado'nun usta ismi Mariza AKM'de konser verdi

Bugüne kadar dört kıtada, dünyanın saygın konser salonlarında hayranlarıyla buluşan Mariza, geçen yıl yayımladığı "Mariza Sings Amalia" albümü ve "Mae" adlı teklisinin yanı sıra diğer albümlerinden de sevilen eserlerini seslendirdi.

Konserde söylediği şarkılara ilişkin bilgiler paylaşan ve dinleyicileriyle sohbet eden Mariza, İstanbul'da konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müziğinde Afrika'nın her zaman önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan şarkıcı, Portekizli bir baba ve Mozambikli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Asıl adı Marisa dos Reis Nunes olan şarkıcı, babasının Fado müziği üzerine çalışması için kendisini desteklediğini, zamanla dinleyerek ve söyleyerek bu konuma ulaştığını ifade etti.

Bazı şarkıları söylemediğinde sosyal medya hesaplarına sorular geldiğini belirten Mariza, "Her gece sadece 4, 5 saat uyurum ve sizin gibi oturup konseri dinlemeye gelenlerin nasıl bir konser dinlemek isteyeceklerini düşünürüm. Neden sizin için yeni bir şeyler yapmayayım diye düşünürüm." dedi.

Yaşadığı olaylardan ve söylediği şarkılardan örnekler veren Mariza, "Bence hepimiz aşkı arıyoruz. Taze aşktan bahsetmiyorum. Çocuklarımıza, anne ve babamıza, arkadaşlarımıza olan sevgimiz. Fakat asıl konu kendimize olan sevgimiz. Konserde de neden bir şarkımız aşkla ilgili olmasın." diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.

Grammy'e 3 kez aday gösterilen sanatçı, Fado müziğini ve bu müziğin geleneklerini yaşatmayı amaçlıyor.

UNESCO'nun Kültürel Miras listesine aldığı Fado geleneğine çağdaş bir yorum katan Mariza, 1999'da ünlü Fado şarkıcısı Amalia Rodrigues'in adını taşıyan vakıf tarafından "Fado'nun Sesi" ilan edilirken, "Portekiz kültürünü yurt dışında en iyi temsil eden sanatçı" unvanı aldı.