Faerûn diyarından haber var: Neverwinter Nights geri dönüyor

2025 PC Gaming Show kapsamında duyurulan Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, ilk olarak 2006 yılında piyasaya sürülen oyunun modern sistemlerle uyumlu hale getirilmiş versiyonu. Oyun, orijinalde Obsidian Entertainment tarafından geliştirilmişti. Yeni sürümün arkasında ise Star Wars Kotor ve Civilization VI gibi önemli projelere imza atan Aspyr yer alıyor.

Yenilenmiş versiyon, oyun dünyasında büyük beğeni toplayan üç genişleme paketini de içeriyor: Mask of the Betrayer, Storm of Zehir ve Mysteries of Westgate. Böylece oyuncular, tam teşekküllü bir Dungeons & Dragons deneyimine kavuşuyor.

KARANLIK GÜÇLERE KARŞI MÜCADELE

Oyunun resmi açıklamasında, “Bir tehdit Faerûn'u kasıp kavuruyor ve engel tanımıyor. Bu gücün peşinde olduğu şey sende: Bir parça. Karanlıklar Kralı’nın ve ordusunun kutsal toprakları ele geçirmesini engellemek senin elinde. Faerûn'u kurtaracak mısın yoksa mutlak gücün cazibesine mi kapılacaksın?” sözleriyle oyunculara karanlık bir hikâyenin kapıları aralanıyor.

GENİŞLEME PAKETLERİNDE NELER VAR?

Mask of the Betrayer'da, oyuncular ruhları yiyerek doyurulan bir lanetle yüzleşirken Gölgeler Diyarı'nda hayatta kalmaya çalışıyor.

Storm of Zehir'de, bir gemi kazası sonrası tropikal bir bölgede mahsur kalan bir grup maceracı, hem yaşam mücadelesi veriyor hem de Faerûn’un kaderini değiştirecek bir komployu açığa çıkarıyor.

Mysteries of Westgate ise, oyuncuları entrikanın merkezine, suçla yoğrulmuş Westgate kentine götürüyor. Gizli örgütlerin, tehlikeli karakterlerin ve ölümcül sırların arasında hayatta kalmak kolay olmayacak.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI

Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition için açıklanan resmi sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-3570 ya da AMD Ryzen 5 1500

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 2GB ya da Radeon HD 7870 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-9600 ya da AMD Ryzen 7 1800

Ekran Kartı: GeForce GTX 1080 8GB ya da RX VEGA 64 8GB

YENİ NESİL İÇİN KLASİK HİKÂYE

Aspyr’in yeniden elden geçirdiği bu versiyon, grafiksel iyileştirmelerin yanı sıra modern sistemlerle daha uyumlu bir oynanış sunuyor. Dungeons & Dragons evreninin hayranları için hem nostaljik hem de yenilikçi bir deneyim vaat ediyor.