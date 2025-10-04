Fahiş fiyat artışı yapan ev sahibine ceza yağdı: İlanda fiyata 1 milyonun üstünde zam yaptı

Ticaret Bakanlığı, ev fiyatlarına fahiş zam yapanlara karşı harekete geçti. Bakanlık, evinin fiyatına kısa sürede 1 milyon liranın üstünde zam yağan vatandaşa para cezası vererek ilanı yayından kaldırdı.

Ticaret Bakanlığı, bir vatandaşın şikayeti üzerine yapılan inceleme sonucunda bir satılık konut ilanında fiyatın bir ayda 6 milyon 750 bin liradan 8 milyon liraya çıkarıldığını tespit etti. Fahiş artış yapan bireysel ilan sahibine 100 bin TL idari para cezası kesildi, ilan yayından kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı, kısa sürede yapılan fahiş fiyat artışı nedeniyle bir taşınmaz ilanı sahibine 100 bin TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşın şikâyeti üzerine başlatılan incelemede, bir emlak ilanının fiyatının kısa sürede 1 milyon 250 bin lira artırıldığının tespit edildiğini belirtti.

İlan sitesi üzerinden yayımlanan bir konut satış ilanında, 1 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin TL olarak verilen fiyat, yaklaşık bir ay içinde 2 Ekim 2025 tarihinde 8 milyon TL olarak güncellendi.

Kaplan, yapılan incelemeler sonucu ilanın bireysel bir kullanıcıya ait olduğunu ve bu nedenle ilgili kişi hakkında genel ekonomik verilere uygun olmayan fiyat artışı sebebiyle 100 bin TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Ayrıca Bakanlık, ilan sitesi ile görüşerek ilanın yayından kaldırılmasını sağladı.

