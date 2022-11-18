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Fahiş fiyat denetimlerinde 56,6 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 56 milyon 602 bin 168,50 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 12:43
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Fahiş fiyat denetimlerinde 56,6 milyon lira ceza kesildi

Fahiş fiyat denetimlerinde 56,6 milyon lira ceza kesildi
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Ticaret Bakanlığından açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bu yılın 7'nci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda tüketicilerin temel ihtiyaçları arasında bulunan yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi gıda ürünleriyle deterjan, sabun gibi temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik Bakanlıkça yapılan denetimlerin sonuçları görüşüldü.

Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen, aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye 9 milyon 403 bin 237,50 lira daha idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

EKMEKTEN BEBEK MAMASINA KADAR DENETİM

Kurul tarafından Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren sütten tahıl ürünlerine, bebek bezi ve mamasından temizlik ürünlerine, sebze ve meyveden ekmeğe, yangın ekipmanlarından KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığına, elektronik pazar yerlerinden araç stokçuluğuna varıncaya kadar binlerce işletme ve ürün denetlendi.

Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 56 milyon 602 bin 168,50 lira idari para cezası uygulandı.

Kurul fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine ara vermeden devam ediyor.Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tedarik zincirinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicileri korumayı amaçlıyor.

Kovid-19 salgını sürecinde piyasa aksaklıklarına sebep olan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 16 Nisan 2020'de Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında

Kanun'da yapılan değişiklikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştu.(AA)

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