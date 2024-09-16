Fahiş fiyatlara milyonlarca lira ceza kesildi. Bakanlık açıkladı

Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül itibarıyla yapılan fahiş fiyat ve sektör bazlı denetimlerde toplamda bin 274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin lira idari para cezası kesti.

Bakanlık, iç piyasada adaletin sağlanması ve fiyat istikrarının korunması amacıyla 81 ilde yoğun denetimler gerçekleştirdiğini belirtti.

Denetimler kapsamında, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişiden 646’sına toplam 135 milyon 104 bin lira ceza verildi. 2024 yılı başından 15 Eylül’e kadar yapılan denetimlerde ise 45 bin 318 kişi ve kurum incelendi, 691’ine 197 milyon 610 bin lira ceza kesildi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE 75 MİLYON LİRA CEZA

Sektör bazlı denetimlerde otomotiv sektöründe 202 firma denetlendi ve stokçuluk yapan 68 firmaya 75 milyon lira ceza uygulandı. Bu denetimlerin, piyasadaki usulsüzlükleri ve stokçuluk girişimlerini engellemeyi hedeflediği açıklandı.

EMLAK SEKTÖRÜNE 30 MİLYON LİRA CEZA

Emlak sektöründe yapılan denetimlerde 538 kişi ve kurum incelenirken, 392’sine toplam 30 milyon lira idari para cezası verildi.

KUYUM SEKTÖRÜNE 24 MİLYON LİRA CEZA

Kuyum sektöründe ise 310 kişi ve kurum denetlenmiş, 123’ü aykırı fiillerinden dolayı toplamda 24 milyon 600 bin lira para cezasına çarptırılmıştır.

Ayrıca, 24 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında, 46 hal tüccarı ve 2 tavukçuluk firmasına 30 milyon 74 bin lira idari ceza verildi.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı boyunca toplamda 46 bin 368 gerçek ve tüzel kişiyi denetlediğini ve aykırılık tespit edilen bin 274’üne toplam 327 milyon 376 bin lira ceza uyguladığını duyurdu.