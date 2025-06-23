Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı

NATO Zirvesi öncesi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Dönüşen Güvenlik ve Bilgi Temelli Sınamalar Karşısında Türkiye ve NATO' başlıklı bir panel düzenlendi.

'TÜRKİYE BARIŞIN ANAHTARI'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, programa katılanlara video mesajlar seslendi. Altun "NATO misyonlarında en fazla görev alan ülkelerden biri olarak Türkiye, yakın coğrafyasında ve küresel alanda barışın ve adaletin anahtarı olmuştur” dedi.

Altun, soğuk savaş döneminde ve sonrasında ittifakın değişen şartlara adapte olabildiğine dikkat çekerek yalnızca Avrupa-Atlantik bölgesinde değil, küresel alanda da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında ittifakın önemli roller üstlendiğini belirtti.

Küresel sistemin kapsamlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Altun, birçok alanda ciddi kırılmalar yaşandığını ve güç dengelerinin değiştiğini söyledi.

'ARTIK ZORUNLU VE KAÇINILMAZ'

NATO'nun stratejik iletişim yaklaşımında yabancı aktörlerce gerçekleştirilen bilgi manipülasyonu ve müdahalesinin son yıllarda öne çıkan güvenlik tehditlerinden birisi olarak yer aldığını vurgulayan Altun şunları söyledi: Son 10 yılda teknoloji temelli hibrit tehditlerin, bilgi manipülasyonlarının ve dezenformasyonun son derece ciddi sınamalar olarak yükselişine şahitlik etmekteyiz. Küresel bir güvenlik sorunu haline gelen bu tehditlere karşı iletişim, medya ve teknoloji temelli yeni strateji ve politikaları devreye alma ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. İttifakın söz konusu sınamalara karşı mücadele kapasitesinin geliştirilmesi de artık zorunlu ve kaçınılmaz hale gelmiştir.

'GÜVENLİK ARAYIŞI KRİTİK BİR UNSUR'

Dolayısıyla stratejik iletişim ve kamu diplomasisi, müttefik ülkelerin güvenlik yaklaşımında giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Söz konusu alanlar, sadece etkili anlatıların inşası ve hakikatin hükümferma olması bakımından değil, NATO üyesi ülkeler arasındaki dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi açısından da büyük bir önem taşımaktadır. İttifakın geleceği bakımından stratejik iletişim ve kamu diplomasisinde ortak bakış açısının geliştirilmesi, kolektif güvenlik arayışımızın kritik bir unsurudur.

Altun, NATO misyon ve operasyonlarında en fazla görev alan ülkelerden birisi olarak Türkiye'nin, son yıllarda gerek yakın coğrafyasında gerekse küresel alanda barışın ve adaletin anahtarı olduğunu, bu yönde yoğun diplomatik çabalar ortaya koyduğunu belirtti.

Altun, şunları söyledi: Ülkemiz, benimsediği şeffaf, hakikat odaklı ve proaktif iletişim yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası düzeyde olduğu kadar İttifakın bu kapsamdaki çalışmalarına da önemli katkılar sağlamaktadır.